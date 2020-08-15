Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın kamp ziyaretleri sürüyor Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Antalya'da kampta bulunan Serbest Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Antalya'da kampta bulunan Serbest Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Aydın, 12-20 Aralık tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli sporcularla bir araya geldi.

Teknik ekipten takımın son durumu hakkında bilgi alan Aydın, sporcularla sohbet etti. Başkan Aydın, antrenmanlar sırasında Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl tüm dünyanın zorlu bir süreç yaşadığına işaret eden Aydın, "Ne olursa olsun önceliğimiz her zaman sağlık. Önümüzdeki Dünya Şampiyonası'nın hatta olimpiyatların yapılması bile salgının seyrine bağlı." ifadelerini kullandı.

Musa Aydın, hem Dünya Şampiyonası'nın hem de olimpiyatların yapılacağı düşüncesiyle hazırlıkların süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışma programlarımızı da ona göre hazırladık. Çünkü bütün dünyada rakiplerimiz çalışıyor, bizim de onların gerisinde kalmamamız lazım. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilim Kurulu raporlarına göre çalışma talimatı hazırladı. Biz de Bakanımızın talimatlarıyla kamplarımızı yapıyoruz. En büyük temennimiz bu salgının bir an önce son bulması."

Taha Akgül antrenmanlara başladı

Yaklaşık 8 ay önce omzundan geçirdiği ameliyatın ardından antrenmanlara başlayan olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ile omzundan sakatlığı bulunan Avrupa şampiyonu Soner Demirtaş'la yakından ilgilenen Aydın, milli güreşçilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Taha Akgül sakatlığını atlattığını ve çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, Soner Demirtaş tedavisinin şu anda milli takım fizyoterapistleri tarafından devam ettiğini, durumunun kamp sonunda çekilecek ikinci MR'dan sonra belli olacağını ifade etti.

Aydın, Kırkpınar başpehlivan Ali Gürbüz'ü milli takım kampına davet ettiklerini belirterek, Gürbüz'ün Taha Akgül'le antrenman yapacağını kaydetti.

Başkan Musa Aydın, daha önce Kadın ve Grekoromen Milli Takımlarının antrenmanlarını da ziyaret etmişti.

Kaynak: AA