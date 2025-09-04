Gürcistan Türkiye maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

A Milli Takım, Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma, Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak yedinci resmi maç olarak da tarihe geçecek. Peki, Gürcistan - Türkiye müsabakası hangi stadyumda oynanacak?

MİLLİ TAKIM SON HAZIRLIKLARINI YAPTI

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan karşılaşması öncesinde son antrenmanını Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Oyuncular, ısınma egzersizlerinin ardından pas ve top kapma üzerine yoğunlaştı. Basına kapalı bölümde ise Gürcistan karşısında uygulanacak taktiksel denemeler üzerinde duruldu.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMESİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk sınavında sahaya çıkacak olan Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Gruptaki açılış niteliği taşıyan bu karşılaşma, büyük önem arz ediyor.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANIYOR?

Gürcistan ve Türkiye'nin karşı karşıya geleceği 2026 Dünya Kupası Eleme maçı, Tiflis'te Boris Paiçadze Arena Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Matteo Marcenaro görev yapacak.

TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ RAKİPLERİ

Milliler, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan ile Dünya Kupası bileti için rekabet edecek.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ SİSTEMİ

2026'da ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda toplam 48 ülke mücadele edecek. Avrupa'dan 16 takım turnuvada boy gösterecek. Kasım ayında tamamlanacak grup aşamalarında lider bitiren 12 ekip direkt olarak Dünya Kupası vizesi alacak. Grup ikincileri ise UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 ekiple birlikte play-off turuna kalacak. Mart 2026'da yapılacak bu karşılaşmalar sonunda 4 ülke daha turnuvaya katılma hakkı elde edecek.

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

Ay-yıldızlı ekibin Gürcistan maçı için belirlenen aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

• Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

• Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

• Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

GÜRCİSTAN'IN ADAY KADROSU

Teknik direktör Willy Sagnol'un açıkladığı Gürcistan kadrosu ise şöyle:

• Kaleciler: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

• Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk), Luka Lochoshvili (Nürnberg), Giorgi Gocholeishvili (Hamburg), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya)

• Orta Saha/Forvet: Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyon)