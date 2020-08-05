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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

05.08.2020 20:57 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:00

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 784'e yükseldiğini ve bugün bin 178 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

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Lübnan'da ölü sayısı 100'e yükseldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda dün akşam meydana gelen şiddetli patlamada ölü sayısının 100'e yükseldiği açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Bedelli askerlikte yeni ücretlendirme

Bu yılın temmuz-aralık dönemine ilişkin "bedelli askerlik" ücreti belirlendi. 

(İHA)

Günün özeti

Kaynak: İHA

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