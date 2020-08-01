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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

01.08.2020 21:17 | Son Güncelleme: 01.08.2020 21:22

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 710'e yükseldiğini açıkladı.

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Rusya'dan Türkiye'ye 4 ay sonra ilk tarifeli uçuş

Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydan beri tarifeli uçuşların gerçekleştirilemediği Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın Rus turistleri taşıyan yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

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MİT ve TSK operasyonuyla Gara bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesinde Kuzey Irak'ta bulunan Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Enerjide 'yeşil tarife' dönemi başladı

Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlara özel tarife üretildi. Yeni uygulama ile elektrik tüketicileri ağustos ayı itibarıyla isterlerse "Yeşil Enerji" tarifesine geçebilecek.

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Bayramın ilk gününde bin 153 acemi kasap hastaneye başvurdu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kurban kesimi sırasında yaralanan bin 153 acemi kasap hastaneye koşarken 7 tanesi ameliyat edildi.

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Geri vitese taktı, toprak alana uçtu

Eyüpsultan'da rampada park halindeki otomobiline binen sürücü yanlışlıkla geri vitese takınca araç toprak alana uçtu.

(İHA)

Günün özeti

Kaynak: İHA

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