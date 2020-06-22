Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 24 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 24 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 974 olduğunu açıkladı.

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'MİT kumpası' davası sanıkları hakim karşısına çıkıyor

MİT Başkanı Hakan Fidan ile bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağırılmasına ilişkin 'MİT kumpası' davasında 34 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor.

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Hürkuş, Beypazarı bölgesinde kaza yaptı

Test uçuşu yapan Hürkuş uçağı saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi.

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Çin aşıda ikinci aşamaya geçti

Korona virüs aşısına dair çin geliştirdiği aşıda ikinci aşamaya geçti. Aşının bu yıl sonunda hazır olması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yakınlarını kaybedenlere taziye telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte sel felaketinde 4 kişinin öldüğü, kayıp bir kişinin arandığı Kestel'in Kayacık Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da inceleme sırasında Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak Bingöllü aileye taziye dileklerini iletti.

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Hindistan'da sel felaketi

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA