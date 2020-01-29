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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 258.413 1,30
BIST ANKARA 163.817 0,79
BIST ANTALYA 114.027 1,60
BIST BALIKESİR 127.907 1,85
BIST BURSA 216.

29.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:42
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 258.413 1,30
BIST ANKARA 163.817 0,79
BIST ANTALYA 114.027 1,60
BIST BALIKESİR 127.907 1,85
BIST BURSA 216.269 -0,50
BIST DENIZLI 156.672 3,42
BIST ISTANBUL 121.535 0,52
BIST IZMIR 222.344 -0,26
BIST KAYSERI 543.220 1,54
BIST KOCAELI 246.454 0,37
BIST KONYA 108.974 2,98
BIST TEKIRDAĞ 485.894 0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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