Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 258.413 1,30
BIST ANKARA 163.817 0,79
BIST ANTALYA 114.027 1,60
BIST BALIKESİR 127.907 1,85
BIST BURSA 216.
29.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|258.413
|1,30
|BIST ANKARA
|163.817
|0,79
|BIST ANTALYA
|114.027
|1,60
|BIST BALIKESİR
|127.907
|1,85
|BIST BURSA
|216.269
|-0,50
|BIST DENIZLI
|156.672
|3,42
|BIST ISTANBUL
|121.535
|0,52
|BIST IZMIR
|222.344
|-0,26
|BIST KAYSERI
|543.220
|1,54
|BIST KOCAELI
|246.454
|0,37
|BIST KONYA
|108.974
|2,98
|BIST TEKIRDAĞ
|485.894
|0,08
Kaynak: AA