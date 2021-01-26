Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
26.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:52
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO1.173.955.671Garanti Bankası1.087.168.265Koza Altın887.158.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.173.955.671
|Garanti Bankası
|1.087.168.265
|Koza Altın
|887.158.316
|Karsan Otomotiv
|721.455.614
|Kardemir (D)
|492.089.313
|Odaş Elektrik
|433.789.403
|Akbank
|428.480.110
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|400.347.675
|Petkim
|388.562.846
|Migros Ticaret
|355.568.651
|Arçelik
|341.980.728
|Doğan Holding
|340.398.339
|Şişe Cam
|338.653.115
|Şekerbank
|331.050.727
|Türk Hava Yolları
|317.943.781
|İhlas Gayrimenkul
|274.561.413
|Yapı ve Kredi Bankası
|267.868.072
|İş Finansal Kiralama
|266.725.914
|Aksa Enerji
|248.456.327
|Türkiye Sigorta
|247.766.811
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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