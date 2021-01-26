Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

26.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:52
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO1.173.955.671Garanti Bankası1.087.168.265Koza Altın887.158.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO1.173.955.671
Garanti Bankası1.087.168.265
Koza Altın887.158.316
Karsan Otomotiv721.455.614
Kardemir (D)492.089.313
Odaş Elektrik433.789.403
Akbank428.480.110
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası400.347.675
Petkim388.562.846
Migros Ticaret355.568.651
Arçelik341.980.728
Doğan Holding340.398.339
Şişe Cam338.653.115
Şekerbank331.050.727
Türk Hava Yolları317.943.781
İhlas Gayrimenkul274.561.413
Yapı ve Kredi Bankası267.868.072
İş Finansal Kiralama266.725.914
Aksa Enerji248.456.327
Türkiye Sigorta247.766.811
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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