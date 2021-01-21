Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
21.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:45
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO1.139.778.322Garanti Bankası917.495.710Karsan Otomotiv649.440.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.139.778.322
|Garanti Bankası
|917.495.710
|Karsan Otomotiv
|649.440.726
|Şişe Cam
|466.291.029
|Türk Hava Yolları
|450.611.612
|Akbank
|430.580.401
|Kardemir (D)
|421.049.348
|Yapı ve Kredi Bankası
|377.201.541
|Halk GMYO
|342.927.073
|Odaş Elektrik
|334.373.070
|Koza Altın
|305.540.369
|Migros Ticaret
|300.852.572
|Doğuş Otomotiv
|281.363.896
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|264.932.785
|Şekerbank
|226.561.047
|Petkim
|222.399.945
|ASELSAN
|214.123.151
|Gübre Fabrikaları
|201.426.069
|İhlas Gayrimenkul
|198.366.623
|Doğan Holding
|197.023.559
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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