Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

21.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:45
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO1.139.778.322Garanti Bankası917.495.710Karsan Otomotiv649.440.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO1.139.778.322
Garanti Bankası917.495.710
Karsan Otomotiv649.440.726
Şişe Cam466.291.029
Türk Hava Yolları450.611.612
Akbank430.580.401
Kardemir (D)421.049.348
Yapı ve Kredi Bankası377.201.541
Halk GMYO342.927.073
Odaş Elektrik334.373.070
Koza Altın305.540.369
Migros Ticaret300.852.572
Doğuş Otomotiv281.363.896
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası264.932.785
Şekerbank226.561.047
Petkim222.399.945
ASELSAN214.123.151
Gübre Fabrikaları201.426.069
İhlas Gayrimenkul198.366.623
Doğan Holding197.023.559
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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