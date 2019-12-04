Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 562.116.457
Garanti Bankası 239.089.545
Kardemir (D) 209.
04.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|562.116.457
|Garanti Bankası
|239.089.545
|Kardemir (D)
|209.625.090
|ASELSAN
|190.630.506
|Ereğli Demir Çelik
|145.403.995
|Vakıflar Bankası
|133.921.613
|Soda Sanayii
|132.452.028
|İş Fin.Kir.
|127.425.601
|Akbank
|114.399.282
|Gersan Elektrik
|104.203.119
|Petkim
|102.379.430
|Koza Madencilik
|91.820.358
|Alarko Holding
|84.711.160
|Koza Altın
|81.360.276
|Tüpraş
|78.725.472
|Alarko GMYO
|77.287.363
|Zorlu Enerji
|76.238.987
|Şişe Cam
|72.239.987
|Beşiktaş Futbol Yat.
|66.910.220
|Turkcell
|64.712.933
Kaynak: AA