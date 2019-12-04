Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 562.116.457
Garanti Bankası 239.089.545
Kardemir (D) 209.

04.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:24
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 562.116.457
Garanti Bankası 239.089.545
Kardemir (D) 209.625.090
ASELSAN 190.630.506
Ereğli Demir Çelik 145.403.995
Vakıflar Bankası 133.921.613
Soda Sanayii 132.452.028
İş Fin.Kir. 127.425.601
Akbank 114.399.282
Gersan Elektrik 104.203.119
Petkim 102.379.430
Koza Madencilik 91.820.358
Alarko Holding 84.711.160
Koza Altın 81.360.276
Tüpraş 78.725.472
Alarko GMYO 77.287.363
Zorlu Enerji 76.238.987
Şişe Cam 72.239.987
Beşiktaş Futbol Yat. 66.910.220
Turkcell 64.712.933
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler