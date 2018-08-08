Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 416.609.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 416.609.192
Kardemir (D) 402.490.601
Garanti Bankası 291.842.167
Sasa Polyester 280.213.834
ASELSAN 205.659.183
Petkim 190.446.603
Halkbank 172.658.897
Koza Altın 121.373.998
Yapı ve Kredi Bank. 117.699.005
Akbank 117.054.737
Koza Madencilik 95.717.174
İş Bankası (C) 65.522.974
Tüpraş 61.009.711
Ereğli Demir Çelik 55.049.136
TAV Havalimanları 49.112.909
İpek Doğal Enerji 41.147.372
Vakıflar Bankası 38.942.412
Vestel 32.341.206
Koç Holding 30.310.330
Doğan Holding 29.229.576
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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