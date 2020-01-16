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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 135.802 2,16
BIST SINAİ 146.458 1,01
BIST GIDA, İÇECEK 153.828 1,96
BIST TEKSTIL, DERİ 51.

16.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:16
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 135.802 2,16
BIST SINAİ 146.458 1,01
BIST GIDA, İÇECEK 153.828 1,96
BIST TEKSTIL, DERİ 51.505 0,54
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 86.208 0,50
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.840 0,20
BIST TAŞ, TOPRAK 88.062 1,32
BIST METAL ANA 257.291 1,28
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 193.225 1,56
BIST MADENCİLİK 108.785 0,23
BIST HİZMETLER 92.218 0,82
BIST ELEKTRİK 4.949 1,17
BIST ULAŞTIRMA 182.524 0,52
BIST TURİZM 13.419 -0,19
BIST TİCARET 248.570 1,21
BIST İLETİŞİM 37.639 0,52
BIST SPOR 53.991 0,24
BIST İNŞAAT 106.285 0,74
BIST MALİ 147.442 1,42
BIST BANKA 178.025 1,79
BIST SİGORTA 384.146 0,32
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.066 1,80
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 106.679 0,76
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.290 1,68
BIST TEKNOLOJİ 112.144 1,66
BIST BİLİŞİM 37.703 2,99
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 57.476 1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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