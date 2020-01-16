Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 135.802 2,16
BIST SINAİ 146.458 1,01
BIST GIDA, İÇECEK 153.828 1,96
BIST TEKSTIL, DERİ 51.
16.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|135.802
|2,16
|BIST SINAİ
|146.458
|1,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|153.828
|1,96
|BIST TEKSTIL, DERİ
|51.505
|0,54
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|86.208
|0,50
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.840
|0,20
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.062
|1,32
|BIST METAL ANA
|257.291
|1,28
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|193.225
|1,56
|BIST MADENCİLİK
|108.785
|0,23
|BIST HİZMETLER
|92.218
|0,82
|BIST ELEKTRİK
|4.949
|1,17
|BIST ULAŞTIRMA
|182.524
|0,52
|BIST TURİZM
|13.419
|-0,19
|BIST TİCARET
|248.570
|1,21
|BIST İLETİŞİM
|37.639
|0,52
|BIST SPOR
|53.991
|0,24
|BIST İNŞAAT
|106.285
|0,74
|BIST MALİ
|147.442
|1,42
|BIST BANKA
|178.025
|1,79
|BIST SİGORTA
|384.146
|0,32
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|85.066
|1,80
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|106.679
|0,76
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.290
|1,68
|BIST TEKNOLOJİ
|112.144
|1,66
|BIST BİLİŞİM
|37.703
|2,99
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|57.476
|1,50
Kaynak: AA