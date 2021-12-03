Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|32,08
|29,18
|9,94
|Erbosan
|146,00
|137,50
|6,18
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,59
|1,50
|6,00
|İskenderun Demir Çelik
|23,84
|22,54
|5,77
|Pegasus
|96,00
|91,05
|5,44
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,76
|14,00
|5,43
|Türk Hava Yolları
|19,21
|18,25
|5,26
|İndeks Bilgisayar
|7,81
|7,44
|4,97
|Alarko GMYO
|30,06
|28,72
|4,67
|Global Yatırım Holding
|2,32
|2,23
|4,04
|Türk Telekom
|10,59
|10,21
|3,72
|Doğuş Otomotiv
|49,16
|47,42
|3,67
|Oyak Çimento
|8,18
|7,90
|3,54
|Akçansa
|19,33
|18,70
|3,37
|Gözde Girişim
|9,33
|9,03
|3,32
|İş Finansal Kiralama
|3,48
|3,37
|3,26
|Doğan Holding
|3,32
|3,22
|3,11
|Koza Altın
|132,90
|128,90
|3,10
|Koç Holding
|30,98
|30,08
|2,99
|Türk Traktör
|218,20
|211,90
|2,97
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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