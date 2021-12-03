İSKENDERUN, HATAY (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 32,08 29,18 9,94 Erbosan 146,00 137,50 6,18 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,59 1,50 6,00 İskenderun Demir Çelik 23,84 22,54 5,77 Pegasus 96,00 91,05 5,44 QUA Granite Hayal Yapı 14,76 14,00 5,43 Türk Hava Yolları 19,21 18,25 5,26 İndeks Bilgisayar 7,81 7,44 4,97 Alarko GMYO 30,06 28,72 4,67 Global Yatırım Holding 2,32 2,23 4,04 Türk Telekom 10,59 10,21 3,72 Doğuş Otomotiv 49,16 47,42 3,67 Oyak Çimento 8,18 7,90 3,54 Akçansa 19,33 18,70 3,37 Gözde Girişim 9,33 9,03 3,32 İş Finansal Kiralama 3,48 3,37 3,26 Doğan Holding 3,32 3,22 3,11 Koza Altın 132,90 128,90 3,10 Koç Holding 30,98 30,08 2,99 Türk Traktör 218,20 211,90 2,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi