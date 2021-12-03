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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
TAV Havalimanları32,0829,189,94
Erbosan146,00137,506,18
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,591,506,00
İskenderun Demir Çelik23,8422,545,77
Pegasus96,0091,055,44
QUA Granite Hayal Yapı14,7614,005,43
Türk Hava Yolları19,2118,255,26
İndeks Bilgisayar7,817,444,97
Alarko GMYO30,0628,724,67
Global Yatırım Holding2,322,234,04
Türk Telekom10,5910,213,72
Doğuş Otomotiv49,1647,423,67
Oyak Çimento8,187,903,54
Akçansa19,3318,703,37
Gözde Girişim9,339,033,32
İş Finansal Kiralama3,483,373,26
Doğan Holding3,323,223,11
Koza Altın132,90128,903,10
Koç Holding30,9830,082,99
Türk Traktör218,20211,902,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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