Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

11.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:34
Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento1.324,401.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento1.324,401.204,0010,00
Ege Gübre199,90181,809,96
Hektaş26,2824,367,88
Anadolu Efes27,8226,226,10
Ege Endüstri1.875,701.795,504,47
Sasa Polyester23,9022,904,37
Bagfaş24,9023,864,36
Verusa Holding47,4445,484,31
Ford Otosan140,40135,004,00
Netaş Telekomünikasyon30,6029,503,73
Coca Cola İçecek75,0072,353,66
Bizim Mağazaları16,4216,002,63
Anadolu Grubu Holding29,0228,382,26
Turkcell17,2216,852,20
Logo Yazılım135,80133,102,03
Tekfen Holding18,5618,201,98
Aksa14,2013,941,87
Şekerbank1,641,611,86
İpek Doğal Enerji13,7913,571,62
Çemtaş16,0315,791,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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