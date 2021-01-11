Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
11.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:34
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento1.324,401.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|1.324,40
|1.204,00
|10,00
|Ege Gübre
|199,90
|181,80
|9,96
|Hektaş
|26,28
|24,36
|7,88
|Anadolu Efes
|27,82
|26,22
|6,10
|Ege Endüstri
|1.875,70
|1.795,50
|4,47
|Sasa Polyester
|23,90
|22,90
|4,37
|Bagfaş
|24,90
|23,86
|4,36
|Verusa Holding
|47,44
|45,48
|4,31
|Ford Otosan
|140,40
|135,00
|4,00
|Netaş Telekomünikasyon
|30,60
|29,50
|3,73
|Coca Cola İçecek
|75,00
|72,35
|3,66
|Bizim Mağazaları
|16,42
|16,00
|2,63
|Anadolu Grubu Holding
|29,02
|28,38
|2,26
|Turkcell
|17,22
|16,85
|2,20
|Logo Yazılım
|135,80
|133,10
|2,03
|Tekfen Holding
|18,56
|18,20
|1,98
|Aksa
|14,20
|13,94
|1,87
|Şekerbank
|1,64
|1,61
|1,86
|İpek Doğal Enerji
|13,79
|13,57
|1,62
|Çemtaş
|16,03
|15,79
|1,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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