Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 640,20 656,50 -2,48 ...
03.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|640,20
|656,50
|-2,48
|Kardemir (D)
|3,18
|3,24
|-1,85
|Türk Hava Yolları
|12,04
|12,26
|-1,79
|TAV Havalimanları
|18,77
|19,10
|-1,73
|Ford Otosan
|73,30
|74,50
|-1,61
|Vakıflar Bankası
|5,18
|5,26
|-1,52
|Çelebi
|76,35
|77,45
|-1,42
|GSD Holding
|2,17
|2,20
|-1,36
|İş Bankası (C)
|5,42
|5,49
|-1,28
|Ereğli Demir Çelik
|8,63
|8,74
|-1,26
|Garanti Bankası
|8,26
|8,36
|-1,20
|Özak GMYO
|4,25
|4,30
|-1,16
|Pegasus
|53,25
|53,85
|-1,11
|ASELSAN
|32,48
|32,84
|-1,10
|Arçelik
|19,17
|19,38
|-1,08
|Halkbank
|6,15
|6,21
|-0,97
|İş GMYO
|2,08
|2,10
|-0,95
|Koç Holding
|17,62
|17,77
|-0,84
|DO-CO
|344,10
|347,00
|-0,84
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,38
|2,40
|-0,83
Kaynak: AA