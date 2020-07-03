Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Ege Endüstri 640,20 656,50 -2,48 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 640,20 656,50 -2,48 Kardemir (D) 3,18 3,24 -1,85 Türk Hava Yolları 12,04 12,26 -1,79 TAV Havalimanları 18,77 19,10 -1,73 Ford Otosan 73,30 74,50 -1,61 Vakıflar Bankası 5,18 5,26 -1,52 Çelebi 76,35 77,45 -1,42 GSD Holding 2,17 2,20 -1,36 İş Bankası (C) 5,42 5,49 -1,28 Ereğli Demir Çelik 8,63 8,74 -1,26 Garanti Bankası 8,26 8,36 -1,20 Özak GMYO 4,25 4,30 -1,16 Pegasus 53,25 53,85 -1,11 ASELSAN 32,48 32,84 -1,10 Arçelik 19,17 19,38 -1,08 Halkbank 6,15 6,21 -0,97 İş GMYO 2,08 2,10 -0,95 Koç Holding 17,62 17,77 -0,84 DO-CO 344,10 347,00 -0,84 Yapı ve Kredi Bankası 2,38 2,40 -0,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA