Türkiye'de dün günlük bazda 799 bin 371 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 801 bin 506 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 117 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 274 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 799 bin 371 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 801 bin 506 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 610 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 805 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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