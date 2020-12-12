Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 881 bin 180 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 294 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 881 bin 180 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 294 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 607 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 12 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 881 bin 180 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 294 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 32,46 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,08 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,14 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 729 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 615 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay