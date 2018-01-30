Güngören'de Trafo Patladı

İSTANBUL (AA) Güngören'de meydana gelen trafo patlaması nedeniyle mahalledeki bazı bölgelerde elektrik kesintisi oluştu.



Maraşal Çakmak Mahallesi Birsel Sokak'ta bir binanın bodrum katındaki trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Arızalanan trafo nedeniyle mahallenin bir kısmında elektrikler kesildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve teknik ekipler sevk edildi.