Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

30.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:52

Mardin, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ın batısı ile Şanlıurfa'nın doğusunda yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak tahmin ediliyor. Bu kapsamda, Mardin, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ın batısı ile Şanlıurfa'nın doğusunda yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölgede, yarın akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA