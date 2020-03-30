Güney Afrika, IMF’nin kapısını çalabilir
Güney Afrika, koronavirüs ile mücadele için IMF'den kredi istemeyi değerlendiriyor.
30.03.2020 08:41 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:41
Güney Afrika, koronavirüs ile mücadele için IMF'den kredi istemeyi değerlendiriyor. Bu arada Moody's, ülkenin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürdü.
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Kaynak: Dunya.com