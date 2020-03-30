Güney Afrika, IMF’nin kapısını çalabilir Güney Afrika, koronavirüs ile mücadele için IMF'den kredi istemeyi değerlendiriyor.

Güney Afrika, koronavirüs ile mücadele için IMF'den kredi istemeyi değerlendiriyor. Bu arada Moody's, ülkenin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürdü.