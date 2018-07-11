Gündem Özetine Ek

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Karargahı'ndaki karşılama töreninde hazır bulunacak.

Devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek resepsiyona katılacak Başkan Erdoğan, ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından resmi karşılama törenine iştirak edecek.

Erdoğan, Stoltenberg eşliğinde NATO'nun tarihini ve faaliyetlerini anlatan sergiyi gezecek, Açık Hava Töreni'ne katılacak.

Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın birinci oturumuna katılacak Erdoğan, ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan, Cinquantenaire Müzesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katılacak, Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi gezisine iştirak edecek.

Başkan Erdoğan, Cinquantenaire Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi'nde yapılacak Devlet ve Hükümet Başkanları Çalışma Yemeği Oturumu'nun ikincisine katılacak.

(Brüksel)