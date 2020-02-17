GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

17.02.2020 00:52 | Son Güncelleme: 17.02.2020 00:52
GÜNDEM ÖZETİNE

ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/17.30)

Kaynak: AA
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