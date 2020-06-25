GÜNDEM ÖZETİ / 26 Haziran 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 26 Haziran 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yapacak, Dilovası'nda ve millet bahçesinde saha incelemelerinde bulunacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Haziran 2020
25.06.2020 23:59 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:02

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yapacak, Dilovası'nda ve millet bahçesinde saha incelemelerinde bulunacak.

(Kocaeli/10.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, parti genel merkezinde, Fatih Projesi ve Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu'yla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

(Mersin/13.00/14.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Tuzla Deri OSB'de faaliyet gösteren Afrika'dan Rusya'ya kadar olan bölgedeki ilk endüstriyel enzim fabrikası LIVZYM Biyoteknoloji'nin resmi açılışını gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 36. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesi düzenlenecek.

(Hanoi)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Van'da 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Van)

2- Bursa'nın Kestel ilçesindeki sele ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bursa)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00)

2- TFF 1. Lig'de 30. hafta Bursaspor-Adanaspor, Altınordu-Keçiörengücü karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Bursa/İzmir/20.00)

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Kaynak: AA

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