GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ağustos 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şahmaran Resort Otel'de kanaat önderleriyle bir araya gelecek, Peynirciler Çarşısı'nı ve Kapıköy Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şahmaran Resort Otel'de kanaat önderleriyle bir araya gelecek, Peynirciler Çarşısı'nı ve Kapıköy Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek.

(Van/11.00/14.00/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamındaki toplantıda, Kamu İşveren Heyeti teklif sunacak.

(Ankara/11.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Horasan, Pasinler ve Yakutiye ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Erzurum/12.00-16.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, haziran ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.?

GÜNCEL

1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında deplasmanda İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Perth/21.00)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçları tamamlanacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Trabzonspor, deplasmanda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşacak; Demir Grup Sivasspor, Gürcistan'ın Dinamo Batum ekibini konuk edecek.

(Molde/19.00/Sivas/21.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı