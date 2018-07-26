Gündem / 26 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Afrika'da

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış törenine katılacak ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Türk toplumu mensuplarıyla bir araya gelecek.

BRICS Zirvesi'ne katılım sağlayan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, Hyatt Regency Otel'de Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Müslüman toplumunun önde gelen kanaat önderleri ile buluşacak.

(Johannesburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kuşak ve Yol Yatırım ve Finansal İş Birliği Zirvesi"ne katılacak.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamada bulunacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Pakistan'da federal ve eyalet meclisleri için dün yapılan seçimin ardından gelişmeler izleniyor.

(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 48'i tutuklu 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu biri başka suçtan olmak üzere 121'i tutuklu, biri firari 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanması sürecek.

(Sakarya/09.30)

Kocaeli'de, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek iletişimi kesmeye çalıştıkları öne sürülen 10'u tutuklu, biri firari 15 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Kocaeli/10.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçları yapılacak. Beşiktaş, bu ligdeki ilk maçını deplasmanda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn takımıyla oynayacak.

(Torshavn/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fransa Bisiklet Turu, 18. etapla devam ediyor.

ÖZEL HABER

1- "Fuat Sezgin'in mirası hakkıyla yaşatılacak"

İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in geride bıraktığı eserleri ve kurulmasına öncülük ettiği müze, gelecek nesillere ulaşması için özenle korunuyor

Yılda 100 bin kişinin ziyaret ettiği Gülhane Parkı'ndaki İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ne ilginin artırılması için çalışmalar yapılıyor

Müslüman bilim adamlarının geçmişte bilim ve teknoloji konusunda ortaya koydukları icatların örneklerinin bulunduğu müze, ihtiva ettiği eserlerle görülmeye değer nitelik arz ediyor

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz:

"Sezgin'in en büyük mirası, eserleri ve bu müzedir. Bu müze onun emekleriyle ortaya çıktı. Burada İslam bilim ve teknoloji tarihinin, dünya bilim tarihindeki önemini ortaya koyan yaklaşık 600 icat yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu müzenin en güzel şekilde korunması ve yine onun adına kurulan kütüphanenin en güzel şekilde ve hakkıyla yaşatılması için her türlü gayreti sarf edeceğiz"

(Adem Demir/İstanbul)

2- Azameti mühendisleri şaşırtan şaheser: Selimiye Camisi

Ünü çağını aşan mimarının "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi, eşsiz mimarisi ve azametiyle herkesi kendisine hayran bırakıyor

UNESCO'nun 2011'de ilk kez bir camiyi kültürel eser listesine almasıyla dünya çapındaki ünü daha da artan Selimiye Camisi, barındırdığı özellikleri ve ihtişamlı yapısıyla dikkati çekiyor

Türk-İslam mimarisinin mihenk taşı Selimiye Camisi, bir biblo gibi serhat boyunda yıllara meydan okuyor

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu:

"Edirne'ye yılda ortalama 3 milyon turist gelir, bunun üçte ikisi yani 2 milyon civarındaki insan sadece Selimiye'yi görmeye gelir"

(Salih Baran/Edirne)

3- Türk şirketin Cezayir'de 9 yıl süren hukuk zaferi

Cezayir Denizcilik Bakanlığı ile anlaşması olmasına ve tüm izinleri almasına rağmen 2009 yılında teknelerine el konulan, personeline altışar yıl hapis cezası verilen ve 70 milyon avro para cezası kesilen Kocaman Balıkçılık, 9 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı

Yargıtay tarafından üç kez haklı bulunan şirket, Cezayir'de "kaçak avcılık" iddiasıyla aleyhlerine açılan davayı kazandı

Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman:

"(Olayın başından sonuna kadar) Tamamen kurgu bir yargılama ile karşılaştık"

"Masum olduğumuz en başından beri devletimiz tarafından biliniyordu. Devletimiz en üst düzeyde yanımızda durdu"

"Bu süreçte maddi olarak 30 milyon dolar gibi kaybımız oldu. Ancak itibar kaybının maddi değerle ölçülmesi imkansız"

"Yargıtay'ın bizi üç defa haklı bulduğu, 9 yıl sonra gelen adalet sonrası ciddi bir tazminat davası açmaya karar verdik. En az 30-40 milyon dolarlık bir tazminat davasını Cezayir devletine açacağız"

"Bu olayın nedeninin Cezayir bürokrasisi içinde bir hesaplaşma olduğunu düşünüyorum. Orada Cezayirli balıkçılara avcılığı öğretip onların ve Cezayir'in kazanmasını sağlıyorduk. Ancak burada çıkarı olan bazı Avrupalı şirketleri ve bu şirketlerin Cezayir bürokrasisindeki uzantılarını rahatsız ettik"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

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