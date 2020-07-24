GÜNDEM / 24 Temmuz 2020
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CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

GÜNDEM / 24 Temmuz 2020

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak.

GÜNDEM / 24 Temmuz 2020
24.07.2020 08:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak.

Toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin yer alacağı açılış, Diyanet İşleri Başkanlığının dua programıyla başlayacak.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yılı sonra ilk cuma namazı kılınacak.

Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, 2019 yılı sanayi ürün istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray maçı oynanacak.

(Antalya/21.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Ankara Demirspor-Tuzlaspor ve Manisa FK-Sancaktepe FK maçları yapılacak.

(Antalya/20.00/22.00)

ÖZEL HABER

1- Turizmciler, "Kurban Bayramı"nın hareketli geçmesini bekliyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"Kurban Bayramı ile ilgili talepler devam ediyor, önümüzdeki hafta daha fazla rezervasyon alacağımızı düşünüyorum. Bayram hareketli geçecek"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili:

"Kurban Bayramı'nda açık olan tesislerimizde yüksek doluluk bekliyoruz"

TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal:

"Konaklamalı teknelerde yüzde 100 doluluk var. Bayramda yerli turist yoğunluğu bekliyoruz"

(Antalya/Muğla)

2- Siyah incir ihracatında hedef 60 milyon dolar

Hasadına 29 Temmuz'da, ihracatına 30 Temmuz'da başlanacak siyah incirde verim ve kalite ihracatçıyı sevindirdi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak:

"Siyah incir ihracatında 60 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

***

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Kaynak: AA

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