Gündem / 2 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda "Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı"na katılacak.

(Ankara/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Almanya'da "2. Avrupa Müslümanları Buluşması"nın açılışına katılacak.

(Köln) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

ÖZEL HABER

1- Merkez Bankası "kemirilen" paraları yeniledi

TCMB Banknot İnceleme Komisyonu tarafından eskimiş veya herhangi bir şekilde tahrip olmuş Türk lirası banknotların değişimi için yılda ortalama 200-250 başvuru değerlendiriliyor

Bu banknotların en çok rastlanılan tahrip olma sebepleri arasında yanma, toprak altında kalarak çürüme, yıkanma ve hayvanlar tarafından kemirilme dikkati çekiyor

Tek parçadan ibaret olmak kaydıyla, yüzde 50'sinden fazlası Türk lirası olarak tespit edilebilir durumda bulunan hasarlı banknotlarla yüzde 50'sinden fazlası sağlam banknotlar tam değeriyle değiştiriliyor

(Abdulselam Durak/İstanbul)

2- "2018 e-ticarette başarılarla dolu bir yıl oldu"

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi:

"2019 yılında sektörde yüzde 30-35'lik bir büyüme bekliyoruz. 2018 başarılarla dolu bir yıl oldu, 2019 yılında da bu başarılar artarak devam edecek"

"Güven damgası ile yaşadığı kötü deneyim ya da güvensizlik sonucu kaybettiğimiz ya da hiç kazanamadığımız tüketici kitlesine de ulaşacağız"

"Sınır ötesi korsan e-ticaret, Türkiye'deki e-ticaret sektörünün yüzde 20'sini oluştururken, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen satışlar da yüzde 10'unu oluşturuyor. Toplamda yıllık 1 milyar liraya yakın bir vergi kaybımız var. Bununla birlikte cari dengedeki açık da artıyor"

( Ede Topcu/İSTANBUL)

3- YARIYIL TATİLİNİN GÖZDE ROTALARI - Kış tatilinin gözde üçlüsü: Kapadokya, Erciyes ve Kozaklı

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya bölgesi, yarıyıl tatilini balon turu ile kayak ve kaplıca keyfini aynı gün yaşamak isteyenleri bekliyor

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Kapadokya, misafirlerine bir günde hem peribacalarıyla kaplı yörede balon turuna çıkma hem Erciyes Dağı'nda kayak yapma hem de Kozaklı'da kaplıca keyfi çıkarma fırsatı sunuyor

Günün ilk ışıklarıyla sıcak hava balonu turlarına katılarak doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler ve peribacalarını kuş bakışı izleme fırsatı bulan tatilciler, günü Erciyes Dağı'nda kayak zevki yaşadıktan sonra kaplıca keyfiyle tamamlama imkanı buluyor

(Sercan Küçükşahin-Behçet Alkan/Kayseri-Nevşehir)

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Kaynak: AA