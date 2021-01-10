GÜNDEM / 10 Ocak 2021

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin Basın Özgürlüğü Karnesi" paneline katılacak.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de Tarım Öğretiminin 175. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na çevrim içi katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da parlamento seçimi yapılacak.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kırgızistan'da cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirilecek.

(Bişkek) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesinin ardından gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 18. haftasına Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Kocaeli/13.30/Rize/Ankara/16.00/Hatay/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 9, 10 ve 13. haftalardan, Kırmızı Grup'ta da 11 ve 15. haftalardan ertelenen toplam 6 maç oynanacak.

3- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 10 ve 13. haftalardan ertelenen toplam 3 maç yapılacak.

4- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Antalya Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu'nun ilk maçında iki Türk ekibi Yalıkavakspor ile Muratpaşa Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Muğla/15.00)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftası Darüşşafaka Tekfen-Türk Telekom, Anadolu Efes-Galatasaray, Empera Halı Gaziantep Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Aliağa Petkimspor-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/17.30/Gaziantep/15.15/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasından ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor maçı yapılacak.

(Bursa/14.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasından ertelenen Beşiktaş-Sistem9 Yeşilyurt karşılaşması oynanacak.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Tüketici hakem heyetleri 861 milyon liralık uyuşmazlığa çözüm getirdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"2020'de tüketici hakem heyetlerine yapılan toplam 594 bin 270 başvurunun yüzde 87,8'i karara bağlanırken, bu kapsamda 860 milyon 778 bin 208 lira değerinde uyuşmazlık değerlendirildi"

"Alınan kararların yüzde 59'u tüketiciler lehine sonuçlandı"

"Kararların yüzde 96,1'i tüketici mahkemelerinde dava konusu edilmeden kesinleşti"

"Geçen yıl hakem heyetlerine en çok 50 bin 515 adetle cep telefonu, 40 bin 567 adetle ayakkabı, 36 bin 919 adetle internet abonelikleri, 31 bin 457 adetle kredi kartı üyelik ücreti ve 18 bin 659 adetle GSM aboneliklerine ilişkin başvuru yapıldı"

(Merve Yıldız Ünal/Ankara)

2- Bulaşıcı hastalıkların kamu binalarındaki yayılımının önlenmesi için rehber hazırlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan rehber, kamu binalarının Kovid-19 ve olası diğer salgınlara hazırlıklı hale getirilmesi adına yol haritası niteliği taşıyor

Rehberde, kamu hizmeti veren kurumların lokasyonu, binaların iç ortam hava kalitesi, yapı özellikleri, havalandırma tipi, dış ortam hava kalitesi, iç ortamdaki hava kirletici emisyon kaynakları, mevcut kişi sayısı, kullanıcıların hassasiyetleri, havalandırma sisteminde filtre ve arıtma standartları yer alıyor

Kamu binalarında alınması gereken önlemlerin yanı sıra rehberde, oteller, ibadethaneler, AVM'ler gibi kamuya açık yerler ile kamu yararına faaliyetlerin yürütüldüğü hizmet binalarındaki tedbirler eylem planları ile birlikte belirtiliyor

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

3- Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de ticari hayat büyük ölçüde normale döndü

Dereli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hasan Akar:

"Afetin üzerinden yaklaşık 5 ay geçti. Esnafımızın yaraları hızla sarılıyor. Devletimizin çeşitli kurumlarınca mağdur olanlara ticari hayatın yeniden normale dönmesi için milyonlarca lira kaynak aktarıldı"

(Atakan Çıtlak/Giresun)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükran Yücel