Güncelleme - Tekneleri Su Alınca Muz Bahçelerine Saklandılar
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 149 yabancı uyruklu yakalandı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 149 yabancı uyruklu yakalandı.
Koru Mahallesi'ndeki Poyraz Koyu'nda su almaya başlayan bir teknenin kıyıya yanaştığını ve içindekilerin karaya çıktığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Polis ekiplerince muz bahçelerinde saklanan, aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 77 kişi yakalandı.
Bölgede araştırmalarını sürdüren ekipler, 72 yabancı uyrukluyu daha yakaladı.
Otobüslerle ilçe merkezindeki spor salonuna götürülen ve haklarında yasal işlem yapılan yabancı uyrukluların İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Öte yandan yasa dışı geçişi sağlamaya çalışan tekne kaptanının da arandığı bildirildi.