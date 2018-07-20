Güncelleme - Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonu

Adana merkezli 7 ilde, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri salıverildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, üç gün önce Adana, İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli, Antalya, Muğla ve Çanakkale'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 27 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan 21'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 17 Temmuz'da yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen zanlılara yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 2 otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait 16 kartuş, bir kuru sıkı tabanca ve 3 fişek ele geçirilmişti.