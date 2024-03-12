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Zoran Djindjic'in ölümünün 21. yılı törenle anıldı

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Zoran Djindjic'in ölümünün 21. yılı törenle anıldı. Djindjic'in ölümünün ardındaki sır hala aydınlatılamadı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Zoran Djindjic, ölümünün 21'inci yılında törenle anıldı.

Djindjic'in, Belgrad'daki Başbakanlık binası önünde 12 Mart 2003'te keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldüğü yerde yapılan anıtta anma töreni düzenlendi.

Törene, Başbakan Ana Brnabic, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Brnabic ve beraberindekiler, anıta çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Djindjic'in ölümünün ardındaki sır aydınlatılamadı

Zoran Djindjic, 1952'de Bosna Hersek'in kuzeyindeki Bosanski Samac'ta doğdu. Belgrad Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nden mezun olan Djindjic, doktorasını Almanya'da tamamladı.

Djindjic, 1997'de kısa süreliğine Belgrad Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 2001'den öldürüldüğü 2003'e kadar da başbakanlık görevini sürdürdü. Başbakanlık binası önünde 12 Mart 2003'te keskin nişancı tarafından vurularak öldürülen Djindjic, Sırbistan'da Slobodan Milosevic yönetimine son veren gösterilerin önderlerinden biliniyordu.

Sırbistan hükümeti, suikastın ardından yayımladığı bildiride, "Zemun Çetesi" olarak bilinen Belgrad merkezli organize suç grubunu, Djindjic'in ölümünden sorumlu tuttu. Suikastın hemen ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, polisin organize suç çetelerine yönelik 45 gün boyunca düzenlediği operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Djindjic suikastının failleri ve azmettiricisi olduğu iddia edilen kişilerin davaları 22 Aralık 2003'te başladı. Kilit şüpheliler arasında 1990'lı yıllarda Bosna Hersek, Hırvatistan ve Kosova'daki savaşlarda görev almış özel polis birliğine bağlı Kızıl Bereliler'e liderlik eden Milorad Ulemek ve Zemun Çetesi'nin üst düzey üyelerinden Dejan Milenkovic de bulunuyordu.

Belgrad Mahkemesinde görülen dava, 23 Mayıs 2007'de sonuçlandı. Sanıklar toplam 378 yıl hapse mahkum edildi. Suikastın failleri tutuklanmasına rağmen, Djindjic'in ölümünün ardındaki sır hala aydınlatılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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