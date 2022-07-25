Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Kovid-19'a karşı "tedbirli olun" çağrısı Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Kovid-19'a karşı "tedbirli olun" çağrısı Açıklaması

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Kovid-19'a karşı 'tedbirli olun' çağrısı Açıklaması

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan artışa karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan artışa karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Tutulmaz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Karaelmas Gazeteciler Derneği ve Zonguldak Gazeteciler Cemiyetinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Vali Tutulmaz, yaptığı açıklamada, vaka sayılarının yeniden artışa geçtiğini söyledi.

Tedbirli olmanın önemine işaret eden Tutulmaz, "Özellikle iki haftada ciddi artışlar oldu ancak sevindiren tarafı ölüm sayısı çok az. Hastanelerin yükü şimdilik sıkıntı vermiyor. 'İnşallah bunu bir grip gibi geçiririz de topluma daha fazla zarar vermeden ortadan kaybolur gider.' diyoruz. Aşılarımıza dikkat etmemiz, kişisel tedbirlerimizi almamız lazım. Toplumda kalabalık yerlerdeysek maske kullanmamız, mümkün olduğunca kalabalık yerlere girmemeye gayret etmemiz lazım. Bugünlerde biraz buna dikkat edeceğiz." diye konuştu.

Tutulmaz, son 15 günde 3 katına çıkan artışlar olduğunu aktararak, "Bizi sevindiren tarafı ölümler az. Son 15 günde 4 vefat var koronavirüs kaynaklı. Bunların da yaş ortalaması 90'ın üzerinde. Hastaneleri çok zora sokan bir durum yok. Tabii mağduriyet düzeyi yaşanmaması açısından vatandaşlarımızın kendilerini korumaları gerekiyor. Aşısı olmayanlar, zamanı gelenler aşılarını olsunlar." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title