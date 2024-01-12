Zonguldak'ta Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı yeğenini silahla yaralayan kişi yaşamına son verdi.

Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'ta bir simitçide Ekrem S. (22) ile amcası Hüseyin S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucu silahla yeğenini ağır yaralayan Hüseyin S, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Hüseyin S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Ekrem S. ise yoğun bakımda tedaviye alındı.