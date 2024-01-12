Zonguldak'ta Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir simitçide çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla ağır yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise intihar etti.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı yeğenini silahla yaralayan kişi yaşamına son verdi.
Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'ta bir simitçide Ekrem S. (22) ile amcası Hüseyin S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucu silahla yeğenini ağır yaralayan Hüseyin S, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Hüseyin S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Ekrem S. ise yoğun bakımda tedaviye alındı.