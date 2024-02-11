Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta sahte para ele geçiren şüpheli tutuklandı

Güncelleme:

Zonguldak 100. Yıl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yapılan üst aramasında O.A'nın üzerinde 15 bin lira tutarında sahte para bulundu. Şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta üzerinde sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak 100. Yıl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde O.A'ya (29) üst araması yaptı.

O.A'nın üzerinde 15 bin lira tutarında sahte para ele geçiren ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Güvenlik Suç Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? Motorine zam var mı? 11 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 11 Şubat Cuma! Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Göztepe maçı nereden izlenir? SİVASSPOR – Ç.RİZESPOR CANLI: Sivasspor – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Sivasspor Ç.Rizespor canlı yayın linki! ADANASPOR – TUZLASPOR CANLI: Adanaspor – Tuzlaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Tuzlaspor canlı yayın linki! Sivasspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Ç.Rizespor maçı nereden izlenir? Adanaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Aile destek paketi Şubat ayı ödemesi ne zaman? Aile destek ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak? Yılmaz Karakoyunlu kimdir? Yılmaz Karakoyunlu hayatı ve biyografisi! Yılmaz Karakoyunlu öldü mü? Yılmaz Karakoyunlu neden öldü, ölüm sebebi ne? Yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? Anneler günü ne zaman 2024? Bu yıl anneler günü hangi tarihte, ayın kaçında kutlanacak? Berat kandili ne zaman 2024? Berat kandili bu yıl hangi tarihe denk geliyor? Son dakika deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title