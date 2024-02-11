Zonguldak'ta sahte para ele geçiren şüpheli tutuklandı
Zonguldak 100. Yıl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yapılan üst aramasında O.A'nın üzerinde 15 bin lira tutarında sahte para bulundu. Şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'ta üzerinde sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak 100. Yıl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde O.A'ya (29) üst araması yaptı.
O.A'nın üzerinde 15 bin lira tutarında sahte para ele geçiren ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.