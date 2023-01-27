Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta mazot yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Zonguldak'ta mazot yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde seyir halindeki mazot yüklü tankerde çıkan yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde seyir halindeki mazot yüklü tankerde çıkan yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Ö.T. idaresindeki 34 COH 572 plakalı mazot yüklü tankerin motor kısmında, Devrek- Ankara kara yolunun Dorukhan Tüneli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, tankeri emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tanker kullanılamaz hale geldi.

Güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekiplerince trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Zonguldak Tragger Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title