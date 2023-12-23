Zonguldak'ta Fırtına Enerji Kesintilerine ve Evlerin Çatısının Uçmasına Neden Oldu
Zonguldak'ta etkili olan fırtına sonucunda bazı evlerin çatısı uçtu ve enerji kesintileri yaşandı. Ekipler temizlik çalışması yaparak yolu açtı ve enerji kesintileri giderildi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen garaj çatısının uçma anı da görüntülendi. Zonguldak Valiliği, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Zonguldak'ta fırtına, bazı evlerin çatısının uçmasına ve enerji kesintilerine neden oldu.
Akşam saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle Yayla Mahallesi Yağcılar Caddesi'ndeki evin çatısı koparak yola düştü. Yerdeki parçaların ulaşımı engellemesi nedeniyle ekipler, temizlik çalışması yaptı.
Bölgede yaşanan arıza sebebiyle bazı mahallelerde elektrik kesildi. Ekiplerin çalışmasının ardından konutlara yeniden enerji verildi.
Kilimli ilçesinde de garaj çatısının uçma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Zonguldak Valiliği, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.