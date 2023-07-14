Zonguldak'ta Dereye Giren Kişi Kayboldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde piknik yapmak için dereye giren Ercan Ö., akıntıya kapılarak kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ikizi A.Ö. ve 2 çalışanıyla pikniğe gidip serinlemek için dereye giren Ercan Ö. (27) akıntıya kapılarak kayboldu. Ercan Ö. için jandarma ve AFAD tarafından arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan Jandarma Devrek AFAD Güncel Haberler