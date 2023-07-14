Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Dereye Giren Kişi Kayboldu

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde piknik yapmak için dereye giren Ercan Ö., akıntıya kapılarak kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ikizi A.Ö. ve 2 çalışanıyla pikniğe gidip serinlemek için dereye giren Ercan Ö. (27) akıntıya kapılarak kayboldu. Ercan Ö. için jandarma ve AFAD tarafından arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Jandarma Devrek AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title