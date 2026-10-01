Zonguldak'ta balıkçılar 1 ayda yaklaşık bin ton balık avladı, destek bekliyor

ZONGULDAK'ta balıkçılar, 1 ayda yaklaşık bin ton balık avladı. Ortalama 100 TL'den satılan palamutta bolluk yaşanırken, Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, "Bolluk var. Palamuttan sonra mezgit, istavrit ve hamsi başlayacak, çinakop olacak. Öngörüler böyle" dedi.

Balıkçılar, 1 Eylül'de denizlerdeki av yasağının kalkmasının ardından 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'in serin sularına ağlarını attı. 1 aydır küçük ve büyük balıkçı tekneleri avlanmayı sürdürürken, yaklaşık bin ton balıkla karaya döndü. Kent çevresinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar ağlarını tamir etse de bölgeye Karadeniz'in farklı noktalarından tutulup getirilen palamutlar, tezgah fiyatlarını olumsuz etkilemedi. Palamut, 100 ila 175 lira arasında değişen fiyatlarla tezgahlarda yer almaya devam ediyor.

'BOLLUK VAR'

Bu av sezonunda vatandaşların ucuz balık tüketebileceğini, bolluk olduğunu ancak ekonomik olarak da zarar ettikleri için sektörel destek talep ettiklerini söyleyen Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, "Sezonda balıkçılığımız güzel geçiyor. Sezon başında bahsetmiştik, balığın bol olacağını, vatandaşın ucuza balık yiyeceğini. Limanımızdan ortalama 10 bin kasanın üzerinde balık çıktı. Bu arada da balık çıkarken çalışıp zarar eden tek sektör haline geldik. Mazot fiyatları olsun, ağ fiyatları olsun, personel ücretleri olsun, artık balıkçının beli büküldü. Bu, küçük büyük bütün balıkçıları etkiledi. Nakliyeler pahalılaştı, kasa, köpük fiyatları pahalılaştı. Ama vatandaşlarımız gene ucuz balık yemeye devam edecek sezon içinde. Bolluk var. 4 gündür denize çıkmıyoruz. Bir 4 gün daha çıkamayacağız ama Doğu Karadeniz'den tutulan balıklar bu sefer bölgemize gelmeye başladı. Fiyatlarda değişiklik yok. Gene 100 liradan satılıyor tezgahlarda. Palamuttan sonra mezgit, istavrit ve hamsi başlayacak, çinakop olacak. Öngörüler böyle. Onlar da bol miktarlarda çıkacak, vatandaşımız gene ucuz balık yiyecek. Sektöre bir destek lazım, bakanlıktan, büyüklerden, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden, Tarım İl Müdürlükleri'nden çünkü çalışıp zarar eden bir sektör haline geldik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı