Haberler

Zonguldak'ta 19 kaçak maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta 19 kaçak maden ocağı imha edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta yapılan polis ve jandarma denetimlerinde tespit edilen 19 kaçak maden ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Olayla ilgili iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

ZONGULDAK'ta son bir haftada, polis ve jandarma denetimlerinde tespit edilen 19 kaçak maden ocağı patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kilimli ilçesinde polisin ve jandarmanın bir haftalık denetimlerinde toplam 19 kaçak maden ocağı tespit edildi. Yapılan denetimlerde kaçak ocaklarda kullanılan 64 metre uzunluğunda ray ele geçirildi. Kaçak maden ocaklarına ilişkin M.O. (64) ve H.A. (29) hakkında adli işlem başlatıldı. Denetimler sırasında E.A. (34) isimli sürücünün kullandığı kamyondaki 15 ton kaçak kömüre de el konulurken, 48 bin 600 lira trafik cezası uygulandı. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futbolda deprem büyüyor! Onlarca isim arasında Süper Lig hakemi de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

Yer: Konya! Videodaki kadın memurla ilgili vahim bir iddia var
Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri

Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Kanlı elbiselerini değiştirmiş

Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı!