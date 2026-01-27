Haberler

Zonguldak İl Jandarma Komutanı Cücen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli fotoğrafları değerlendirdi. Cücen, özellikle 'Gazze: Açlık' ve 'Spor' kategorisindeki fotoğrafları beğendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cücen, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" karesini seçen Cücen, "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğrafından yana seçim yaptı.

Cücen, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğraflarını oylarken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'un "Yasaya karşı", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerini beğendi.

İl Jandarma Komutanı Cücen, fotoğraflarda emeği geçen Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür etti.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
