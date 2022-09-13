ZONGULDAK - Bakan Özer: "(Okullarda ücretsiz kitap dağıtımı) Yardımcı kaynak ile ilgili problemi eğitim sistemimizden köklü olarak kaldırdık"
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Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ZONGULDAK - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreninde konuştu.
Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreni
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ZONGULDAK - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreninde konuştu. (2)
Kaynak: AA / Ahmet Alican Koç - Güncel