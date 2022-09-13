ZONGULDAK - Bakan Özer: "(Okullarda ücretsiz kitap dağıtımı) Yardımcı kaynak ile ilgili problemi eğitim sistemimizden köklü olarak kaldırdık" Güncel Haberler Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ZONGULDAK - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreninde konuştu. Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ZONGULDAK - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreninde konuştu. (2) Güncel Kaynak: AA / Ahmet Alican Koç Saime Toptan Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ZONGULDAK - Bakan Özer: '(Okullarda ücretsiz kitap dağıtımı) Yardımcı kaynak ile ilgili problemi eğitim sistemimizden köklü olarak kaldırdık' - Haberler

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