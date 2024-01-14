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Zonguldak Açıklarında Batan Geminin Kayıp Mürettebatı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 57. gününde devam ediyor. Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları yaklaşık iki aydır karadan ve denizden yürütülüyor.

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 57. gününde devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları yaklaşık iki aydır karadan ve denizden yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekipler, bölgede karadan tarama yapıyor, elverişsiz hava şartları nedeniyle ara verilen denizden arama çalışmaları havanın düzelmesi ile yeniden başladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirket de ara verdiği faaliyetlerini, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar başlattı.

Öte yandan olay sonrası Karadeniz Ereğli'ye gelen, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı kullanılan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Gemisi ise Ereğli Limanı'ndan ayrıldı.

Bu arada aynı tarihte fırtınanın etkisiyle ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de devam ediyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.???????????

Kaynak: AA / Güncel

Zonguldak Karadeniz Ereğli Denizcilik Kurtarma Kaza Dünya Güncel Haberler

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