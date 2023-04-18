Zeytinburnu'nda sosyal medyaya video çekerken evi yaktı; Can pazarı yaşandı

Yangın, dün sabah 10.00 sıralarında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde çıktı. İddialara göre, 13 yaşındaki down sendromlu çocuk sosyal medyaya video çekmek istediği sırada elinde çakmakla koltuğu yaktı. Alevlerin bir anda yükselmesiyle anne çığlık çığlığa yardım istedi. Çevredeki esnaf ve komşular yardıma koştu. Ancak kapı açılamayınca birinci katın pencere ve balkonuna ulaşılmaya çalışıldı. Kimi merdiven uzattı kimi ise pencere korkuluklarına basarak birinci kata tırmandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel