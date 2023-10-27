Zeynep Bastık, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankara'da konser verdi
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Başkentte, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Zeynep Bastık sahne aldı.
Başkentte, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Zeynep Bastık sahne aldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Cumhuriyet Haftası" etkinlikleri kapsamında, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda, Zeynep Bastık konser verdi.
Sevilen şarkılarını seslendiren ve uzun süre sahnede kalan Bastık, müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.
Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.
Kaynak: AA / Güncel