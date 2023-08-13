Zeynep Bastık, Çağrı Telkıvıran'ın proje albümünde düet yaptı

Zeynep Bastık, prodüktör Çağrı Telkıvıran'ın pop müziğin önemli isimlerini bir araya getirdiği proje albümünde yer aldı. İkili, Sen Sandım adlı parçada düet yaptı. Klip çekimleri Zeynep Bastık'ın Urla'daki çiftlik evinde gerçekleştirildi.

Zeynep Bastık dikkat çeken bir iş birliğine imza attı. Bastık, prodüktör Çağrı Telkıvıran'ın pop müziğin önemli isimlerini bir araya getirdiği proje albümüne konuk oldu. İkili, Sen Sandım adlı parçada düet yaptı.

"GERÇEK HAYATTA DA HEP BÖYLEYİZ"

Söz ve bestesi Çağrı Telkıvıran'a ait Sen Sandım'a, Zeynep Bastık'ın Urla'daki çiftlik evinde klip çekildi. Klibi çekerken çok eğlendiklerini söyleyen ikili, "Biz zaten gerçek hayatta da hep böyleyiz" açıklamasını yaptılar.