Bakü Slavyan Üniversitesi Rektörü Nağıyev, Zengezur Koridoru'nun Kafkasya jeopolitiğini değiştireceğini söyledi

Güncelleme:
Bakü Slavyan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anar Nağıyev, Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendireceğini ve bölgenin jeopolitik yapısını değiştireceğini söyledi.

Bakü Slavyan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anar Nağıyev, Zengezur Koridoru'nun bölgenin ulaşım ve ticaret ağını güçlendireceğini belirtti.

Nağıyev, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Salonu'nda düzenlenen "Değişen Jeopolitik Gerçeklikler ve Azerbaycan'ın Bölgesel Liderliği" konulu konferansta konuştu.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini ifade eden Nağıyev, 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik ilişkilerinin resmen pekiştirildiğini söyledi.

Nağıyev, Azerbaycan'ın bulunduğu coğrafyada, zaman zaman saldırılar ve zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni dünya düzeninde Azerbaycan ve Türkiye'nin desteklediği Zengezur Koridoru çok önemlidir. Türk devletlerinin birliğine katkı sunacak bu proje, yalnızca Azerbaycan için değil, tüm bölge için büyük bir ulaşım ve ticaret hattı anlamına geliyor. Kafkasya'nın jeopolitik yapısını kökten değiştirecektir."

Nağıyev, koridorun hayata geçirilmesi için uluslararası düzeyde diplomatik girişimlerin sürdüğünü kaydetti.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkisinin her alanda ilerlediğini vurgulayarak Nağıyev'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
