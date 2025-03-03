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Trump'ın azarladığı Zelenskiy'den geri adım! Masaya dönmek için ilk sinyal geldi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump ile yaşadığı gerginliğin ardından Londra'daki zirvede konuştu. İki ülke arasındaki ilişkilerin devam edeceğine inandığını vurgulayan Zelenskiy, değerli maden anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu ifade etti.

İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen "Ukrayna" konulu liderler zirvesine katılan Zelenskiy, Ukrayna'ya dönmeden önce Stansted Havalimanı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİ ANLAMALIYIZ"

Zelenskiy, "Beyaz Saray'da yaşadığınız hararetli tartışmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'a bir miktar pişmanlık ifade etmenin yanı sıra toprak tavizi hakkında konuşmaya prensipte istekli misiniz?" sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçındı.

"Ben sadece Ukrayna'nın pozisyonunun duyulmasını istiyorum." ifadesini kullanan Zelenskiy, ülkesinin pozisyonunun belirsiz olmasını istemediğini aktardı.

Zelenskiy, "Ancak hepimiz birbirimizi anlamalı ve tanımalıyız ve kırmızı çizgileri anlamalıyız." dedi.

"MASADAKİ ANLAŞMA TARAFLAR HAZIR OLDUĞUNDA İMZALANACAK"

ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmanın geleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Zelenskiy, anlaşmanın bakanın imzalaması için hazır olduğunu belirterek, "Geçmişte ne olduysa onu devam ettirmek bizim politikamız, biz yapıcıyız. Eğer maden anlaşmasını imzalamayı kabul ettiysek, imzalamaya hazırız. Masada olan anlaşma taraflar hazır olduğu takdirde imzalanacak." şeklinde konuştu.

"UKRAYNA'NIN ABD İLE İLİŞKİLERİ DEVAM EDECEK"

Ukraynalı lider, Londra'da düzenlenen zirve ve güvenlik garantileri hedefleri hakkındaki değerlendirmeleri sorulduğunda, Ukrayna'nın en iyi güvenlik garantisinin "güçlü Ukrayna ordusu" olduğuna inandığını aktardı.

Ukrayna'nın ABD ile ilişkilerinin devam edeceğini bildiren Zelenskiy, 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da Trump ile yaşanan gerginliğin, "Ukrayna'da barış için kendilerine olumlu ya da ek bir şey getirdiğini" söyledi.

Zelenskiy, bu gerginliğin geçeceğinden emin olduğunu ve gelecekte görüşmelerin yapıcı olması halinde "olumlu sonuç çıkacağını" kaydetti.

ABD ile ilişkilerin devam edeceğine inandığını, bunun nedeninin ise Ukrayna'nın başarılı olması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna'nın başarısızlığı sadece Putin'in başarısı anlamına gelmez. Avrupa için de ABD için de başarısızlık anlamına gelir ve bence hepimiz Putin'in kazanmasına izin vermemekle ilgileniyoruz." diye konuştu.

"NATO ÜYELİĞİ İÇİN TAKAS YAPILABİLİRİM"

Zelenskiy, ABD'li bazı siyasilerin kendisine yönelik yaptığı istifa çağrılarının sorulması üzerine, Ukrayna'nın NATO üyeliğine kabul edilmesi halinde istifa edeceğini söyledi.

Volodimir Zelenskiy, "NATO üyeliği için takas yapılabilirim. NATO üyeliği için takas yapabileceğimi söylemiştim, o zaman görevimi yerine getirmişim demektir. NATO (üyeliği) benim görevimi yerine getirdiğim anlamına gelir." dedi.

Ukraynalı lider, ancak bunun kolay olmayacağına işaret ederek, "Çünkü sadece seçim yapmak yeterli değil. Benim seçime katılmamı engellemeniz gerekir. Bu da biraz daha zor olacak." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy de Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.

Trump'ın azarladığı Zelenskiy'den geri adım! Masaya dönmek için ilk sinyal geldi
Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Bana Sayın Erdoğan hariç Amerika’nın köpeği olmayan Müslüman bir lider gösterin söz Müslüman olacağım. (Vladimir Putin)

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Haber YorumlarıBlackened:

Karaktersizlik

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Haber Yorumlarıdehide:

Reisi sevmeyenler bir daha düşünsün. Trump bile Reisin karşısında süt dökmüş kediye dönüşüyor. Öyle güçlü bir liderimiz var. Dünya Lideri

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Haber YorumlarıCelalettin Çalış:

La madem kabul edecektin anlaşmayı ne diye karıştırdın ortalığı artistlik yaptın

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Haber Yorumlarıosman kara:

Zavallı!

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Haber YorumlarıAy kural:

Zelenskiy sonuna kadar haklı.. Avrupa Birliği üyesi Kırk dört milyon Ukraynalı niye ABD'nin manda yönetimine geçsin.. Avrupa Birliği tokadı yedi. ABD nadir madenler ve bazı isteklerini gerçekleştirirse kesinlikle Rusya da masada kazanmış olacak.

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Haber Yorumlarıcorci:

bu adam zaten piyondu, komedyenlik yapan adamı ülkenin başına getirdiler, tabi ki Amerika ne derse onu yapacak.

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