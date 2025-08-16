Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gurbetçileri Uğurladı

Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yıllık izinlerini tamamladıktan sonra yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçileri uğurladı.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Edirne'ye gelen Sırakaya, kentteki temaslarının ardından Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.

Sırakaya, burada Edirne Valisi Yunus Sezer'le görüştü.

Tatil sonrası dönüş yolculuğuna geçen gurbetçileri uğurlayan Sırakaya, Almanya merkezli Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) standını ziyaret etti, gurbetçilere yönelik yapılan çalışmaları inceledi.

Zafer Sırakaya, gazetecilere, gurbetçilerin hüzünlü geri dönüş yolculuklarına eşlik ettiklerini söyledi.

Dönüş yolunun her zaman buruk geçtiğini belirten Sırakaya, "Vatandaşlarımız 11 ay boyunca kalplerinde Türkiye sevdasını yaşayacak. İnşallah bir dahaki sene tekrar memleketlerine gelerek hasretlerini giderme imkanları olacak." dedi.

Sırakaya, gurbetçi sezonunda sınır kapılarında büyük hareketlilik yaşandığını, bu nedenle önemli tedbirler alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"22 Haziran-13 Ağustos arasında yaklaşık 471 bin araç ile 1 milyon 860 bin vatandaşımız sınır kapılarından Türkiye'ye geçiş yaptı. Yine aynı süreçte 336 bin araç ve 1 milyon 370 bin yolcu Türkiye'den çıkış yaptı. Vatandaşlarımızın giriş ve çıkışlarında İçişleri, Dışişleri ve Ticaret bakanlıkları çok büyük özveriyle gayret gösterdi. Tüm bakanlıklar nezdinde Cumhurbaşkanımıza, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın vatanlarına giriş ve çıkışlarında göstermiş oldukları kolaylık için teşekkür etmek istiyorum."

Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve partililer de Sırakaya'ya eşlik etti.