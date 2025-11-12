Haberler

Zafer Sırakaya: BM Adalet Dağıtmakta Yetersiz

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Birleşmiş Milletler'in adalet sağlama konusundaki yetersizliklerine dikkat çekerek, Türkiye'nin güven ve istikrar odaklı duruşunu vurguladı. Almanya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin önemine de değinildi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, görevi adalet dağıtmak olan Birleşmiş Milletler'in (BM) temsilde bunu sağlamaktan uzak olduğunu söyledi.

Sırakaya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) Berlin Temsilciliği ile Alman Yakın ve Orta Doğu Derneği (NUMOV) tarafından düzenlenen "Türkiye" başlıklı yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Thomas Bareiss'in moderatörlüğünü yaptığı toplantıda konuşan Zafer Sırakaya, BM'nin coğrafi, kültürel ve ekonomik adaleti de sağlamaktan uzak olduğunu ifade ederek, "Avrupa'nın Güvenlik Konseyi'nde iki üye varken, Latin Amerika kıtasından bir üye yok. Afrika'dan yine bir ülke yok. Güvenlik Konseyi içerisinde dört tane Hristiyan ülkesi görüyorsunuz. Müslüman ülkeleri temsil eden ülke var mı? O da yok." dedi.

Sırakaya, Türkiye'nin güven, istikrar, diyalog ve çözüm odaklı duruşunun herkes tarafından gözlemlendiğinin altını çizdi.

Demokrasiyi ve Avrupa'yı koruyabilmek için diplomasinin en etkin şekilde kullanılması ve bunun savunma sanayisiyle de desteklenmesi gerektiğini anlatan Sırakaya, "Türkiye'nin ve Almanya'nın burada çok daha yakın bir işbirliği içerisinde olmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar da Türkiye ile Almanya'nın ekonomi ve ticarette olduğu gibi savunma ve güvenlikle çok daha büyük şeyler yapabileceğini belirterek, "Bu hem iki ülkenin menfaatine hem de NATO'nun menfaatine olacak." görüşünü paylaştı.

Akar, Almanya'yı bütün tarih boyunca ortak değerler ve işbirliği çerçevesinde her zaman dost olarak gördüklerini dile getirdi.

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok daha sıkı olmasından yana olduğunu belirten Akar, "Biz buna çok açığız. İster askeri, ister siyasi olsun." ifadesini kullandı.

Hulusi Akar, Almanya'ya "Eurofighter" uçakları konusunda verdiği destek için de teşekkür etti.

"AB'ye üye olma beklentisi, gayreti ve amacı içindeyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci de Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkisinin dramatik olduğuna değinerek, şunları dile getirdi:

"Ankara Anlaşması benimle yaşıt. Sonsuz Aşk filmindeki gibi AB'ye üye olma beklentisi, gayreti ve amacı içindeyiz. Dünyadaki hiçbir ilişki karşılıklı menfaatleri maksimum seviyede buluştuğu noktaya gelmeden de sağlanmaz. Benim ömrüm yetmeyebilir belki Türkiye'nin AB üyeliğini görmeye ama ne zaman olacak biliyor musunuz? AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin AB'ye olan ihtiyaçlarından daha fazla hale gelirse olacak. Ben bunu biliyorum. O gün geldiğinde olacak."

Türkiye'nin dünyada bir merkez olduğunu ifade eden Zeybekci, doğu ve batı arasındaki köprü olduğunu kaydetti.

Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter'la ilgili rezervini kaldırması konusuna da değinen Zeybekci, "Hayret diyorum. Almanya niye rezerv koydu ki? Rezervin amacı neydi? Biz NATO üyesi değil miydik?" dedi.

Türkiye'nin yaşadığı coğrafyaya dikkati çeken Zeybekci, "Dostlarımızın bize bizim gözümüzle bakmalarını isteriz. Biz Almanya'da, Hollanda'da yaşamıyoruz. veya biz Norveç gibi yerlerde değiliz. Bizim yaşadığımız coğrafya farklı. Dostlarımızın bizi o gözle görmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Türkiye'nin eksiklerini doldurabilecek en önemli ortağın Almanya olduğunu vurgulayarak, oranın da eksiklerini doldurabilecek en iyi ortağın Türkiye olduğunu dile getirdi.

Milletvekili Meryem Göka da Türk-Alman ilişkilerinin önemine işaret ederek, Almanya'da yaşayan Türklerin bu ilişkilere yaptığı katkıdan bahsetti.

Toplantıya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ve çok sayıda Alman davetli katıldı.

