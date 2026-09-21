Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu, 15-16 Eylül borsa krizinde AKP'yi suçladı

(ANKARA) - Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, borsada yaşanan gelişmelere ilişkin, "AKP hükümeti, borsayı çökerterek, zamanında tedbir almayarak yatırımcıları büyük zarara uğratmıştır. Zafer Partisi, vatandaşın zarara uğratılmasına sebep olanların en ağır şekilde hesap vermeleri için bu meselenin takipçisi olacak" dedi.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamahmutoğlu, iktidar çevresinde seçim konusunun konuşulmaya başlandığını belirterek, "Cumhur İttifakı, iktidarı tüm bileşenleriyle beraber müttefik vaziyetinde. Şimdi bunun ne kadar erkene alınacağı ne kadar erken yapılacağı tartışma konusu" diye konuştu.

Ak Parti'nin içinde "birtakım güç savaşları" yaşandığını savunan Karamahmutoğlu, bunun "seçim yarışından" kaynaklandığını ileri sürdü.

Sermaye piyasası ve fon işlemlerine ilişkin gelişmelere de değinen ve her sabah iktidardan kaynaklı yeni bir kriz yaşandığını savunan Karamahmutoğlu, bunun sonuncusunun borsada yaşandığını ifade etti. Karamahmutoğlu, 15-16 Eylül'de yaşanan dalgalanmayla borsanın "neredeyse" çöktüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Uluslararası kuruluşların da uyarılarına rağmen yeterince önlem alınmadığı için piyasalarda oynanan ponzi, saadet zinciri benzeri uygulamalar ve yapılan manipülasyonları AKP hükümeti, siz önleyemediniz yahut önlemek istemediniz. Vatandaşa, Türk toplumuna yapılan, yaşatılan ağır ekonomik sorunlar ve maliyetin üzerine bir de bu çöken borsa krizi eklenmiş oldu ve AKP'nin ülke yönetimindeki başarısızlıklarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

"AKP İKTİDARI YATIRIMCILARI BÜYÜK ZARARA UĞRATMIŞTIR"

AKP, uyguladığı yanlış politikalarla Türk ekonomisini ithalata bağımlı hale getirirken bu sayede Türk tarımını ve Türk çiftçisini de çökertmiş ve batırmıştır. Özellikle yaş meyve sebzede dünyanın en pahalı gıda enflasyonuna sahip olarak Türkiye'yi de yaşatmıştır. Türk sanayisini kapanma ve iflas noktasına getirmiş olan AKP iktidarı, gördüğünüz gibi, geçen hafta sanayi ve tarımdan sonra finans piyasasını da borsayı da çökertmiştir. Borsayı çökerterek tasarruf sahibi yatırımcıları zamanında tedbir almayarak bu yatırımcıları AKP hükümeti büyük bir zarara uğratmıştır. Zafer Partisi vatandaşın bu şekilde zarara uğratılmasına sebep olanların en ağır şekilde hesap vermeleri için bu meselenin takipçisi olacak ve insanlarımızın daha fazla zarar görmemesi için uyarılarda bulunmaya ve vatandaşların yanında durmaya devam edecektir."

"ÖCALAN, YAŞAMASI GEREKEN KOĞUŞ HAYATININ DIŞINA ÇIKARILMIŞ VAZİYETTE"

Karamahmutoğlu, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a İmralı'da villa yapıldığına ilişkin iddialara ilişkin de şunları söyledi:

"Süreç hem kilitlenerek, bir yandan da gayrikanuni bir şekilde ilerliyor. Gayrikanuni şekilde ilerlemesinden anladığımız, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kuru'munda cezasını çekmekte olan terör örgütü hükümlüsü Abdullah Öcalan, ne yazık ki bir hükümlünün yaşayacağı, yaşaması gereken koğuş hayatının dışına çıkartılmış, kendisine tahsis edilen özel bir evde çalışma ofisi ve yaşam koşullarına kavuşturulmuş vaziyette. Kamuoyunun dikkatinden kaçırılmaması için Zafer Partisi bu hatırlamayı sürekli olarak yapmak zorunda hissediyor."

MEHMET UÇUM'UN AÇIKLAMALARI

Karamahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamalarına da değinerek, şunları söyledi:

"Uçum yapmış olduğu açıklamada şöyle ifade etti: 'Yapılacak ilk genel seçimle birlikte oluşacak olan Türkiye Büyük mi llet Meclisi…' Yani şimdi 28. yasama içerisindeyiz. Seçimle birlikte oluşacak olan 29. yasama döneminde yeni anayasa hazırlanacağını söylüyor. Bunu söylerken oluşturacak meclisin adeta bir 'kurucu meclis' olacağını ve bir kurucu meclis gibi çalışacağını söylüyor. Evet, böylesine iddialı laflar etti ve olması gerektiği gibi yankılanmadı. Böyle bir yankı bulmadı. Kendisine, Sayın Mehmet Uçum'a, saraydaki üstleri tarafından 'sesini kıs' denmediğine göre 29. yasama döneminin meclisin bir kurucu meclis olacağı Cumhur İttifakı içerisinde bir genel kabul olarak görülüyor demektir.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ İLGİLENDİREN BİR SEÇİM OLACAK"

Başta Türk seçmenleri olmak üzere Türk halkına bu durumu önemle, aciliyetle şimdiden duyurmak ve bildirmek istiyoruz. Önümüzdeki seçimler sadece beş yıllığına ülkeyi yönetecek bir hükümetin belirlenmesi için değil, Türkiye'nin dönüşmesi, belki de değişmesi için bir kurucu meclis hazırlamak üzere yapılacak olan bir genel seçim olacaktır. Bir kurucu meclis olarak hazırlanacak olan bir genel seçim olacaktır. Buna şimdiden her bir vatandaşımız kafa yormalı, seçimini, tercihini, vereceği oyunu, reyini, nereye gideceğini buna göre hesap etmeli, tartmalıdır. Çünkü bu önümüzdeki genel seçimde verilecek olan oy ülkemizin beş yıllık kaderini değil, topyekün Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir seçim olacaktır. Bir akademisyen, siyaset ve devlet adamı olarak Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ ve onun genel başkanlığındaki Zafer Partisi, Türkiye'nin geleceğine ilişkin Türk toplumunun sizin güveninizi kazanmayı hak eden, buna layık olan donanıma, formasyona, yeterliliğe sahiptir. Bu yüzden yapılacak olan ilk genel seçimlerde Zafer Partisi Türk seçmeninin oyuna, reyine taliptir."

Kaynak: ANKA