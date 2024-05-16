YYÜ'de TEYDEB Destekleri Konulu Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) "TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Destekleri" konulu bilgilendirme semineri düzenledi.

Cengiz Andiç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, TEYDEB'in özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini, girişimcilik ve üniversite sanayi iş birliği ile Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğini desteklemek, yenilikçi kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Sürekli dinamik ve gelişime açık bir kurum olduklarını belirten Selek, "Sahayı dinleyerek yanlışlık, eksiklik ya da değiştirilmesi gerekenleri hızlıca düzeltebilme mekanizmasına sahibiz. Geçen yıl 2 milyar 7 milyon lira hibe verdik. Bu yıl ki bütçemiz 4 milyar liranın üzerinde. Biz doğru proje, doğru kişi ve doğru miktarlı projeleri destekliyoruz. Yüzde 50'ye yakın bir desteğimiz söz konusu. Van'da 2015'ten bu yana 18 firmadan 28 başvuru alındı. Başvurulardan 13 projenin desteklenmesine, 11 projenin reddedilmesine karar verildi. 2 proje değerlendirme aşamasında. Proje hazırlamak isteyen adaylar kurumumuzun hem web sayfasını hem de sosyal medya hesaplarını takip edebilir. Gerekli bilgileri edinebilirler."

Van YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Doç. Dr. Hilal Çelik Kazıcı ise çalışmalarını katılımcı bir anlayış ve ilgili birimlerle yaptıkları işbirliğiyle sürdürdüklerini anlattı.

Birçok çalışmanın başarılı şekilde neticelendiğini ifade eden Kazıcı, "Geçen yıl hocalarımızın proje başvuruları için yaptıkları farkındalık seminerleri sayesinde proje öneri başvuru sayısı 150'ye yükseldi. Bunlardan 72'si desteklendi. Bu önemli bir başarı." dedi.

Projesi desteklenenlere teşekkür belgesinin verilmesiyle sona eren programa, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, rektör yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş ve Prof. Dr. Murat Kayri, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.